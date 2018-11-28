Жительница Казахстана продала свою дочь за 5 тысяч долларов

В Атырауской области Казахстана женщина продала собственного новорождённого ребёнка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

— Сотрудниками полиции Атырауской области выявлен факт продажи своей новорождённой дочки 32-летней женщиной за пять тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело за торговлю несовершеннолетними, — рассказали правоохранители.

Отмечается, что это лишь один из 95 случаев торговли людьми, выявленных за последнюю неделю в четырёх странах: Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Из них 67 фактов зафиксировали в Казахстане, пишет life.

— В Казахстане полицией выявлено 67 фактов, из них 14 фактов торговли людьми, два — торговли несовершеннолетними, факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, семь фактов вовлечения в занятие проституцией, — сообщили в МВД Казахстана.