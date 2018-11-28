В Магдачештах мужчина выстрелил себе в голову из самодельного оружия

43-летний житель села Магдачешт Криулянского района выстрелил себе в голову из самодельного оружия. Погибший страдал от шизофрении и состоял на учете психиатра. По данным полиции, мужчина ранее уже пытался свести счеты с жизнью.

Минувшей ночью 43-летний житель села Магдачешт покончил с собой в комнате. Несмотря на то, что брат жертвы находился в тот момент рядом с ним, он не слышал выстрела. Позже он обнаружил тело жертвы, рядом с которым лежало самодельное оружие, сообщает canal3.

Погибший проживал в доме родителей, не был женат и не имел детей. Он находился на учете у психиатра и проходил лечение. Проблемы со здоровье у него начались после несчастного случая во время купания, когда мужчина сильно ударился головой.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.