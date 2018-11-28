Названы продлевающие жизнь виды спорта

Ученые из Лейпцигского университета (Германия) выяснили, что все аэробные виды спорта лучше влияют на здоровье человека, чем остальные виды упражнений. Результаты исследования представлены в журнале European Heart Journal.

Анализируя результаты предыдущих экспериментов, специалисты обратили внимание, что наиболее полезные виды физнагрузок относятся к числу так называемых тренировок на выносливость, которые укрепляют работу сердца и помогают мускулам эффективнее использовать кислород, пишет Известия.

Для проверки этого ученые собрали группу из 300 добровольцев. Испытуемым «выписали» разные наборы упражнений. Одна часть участников эксперимента занималась легкими формами аэробики, другая — чередовала эпизоды тяжелой и легкой нагрузки, крутя педали на велосипеде или весла на лодке. Третья группа добровольцев занималась на тренажерах, предназначенных для повышения максимальной силы.

Специалисты в течение полугода наблюдали за тем, как у испытуемых менялись концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию (теломеры. — Ред.). Так, активность белков, защищающая их от разрушения, выросла в два-три раза у тех, кто занимался бегом, греблей, аэробикой, и на велотренажерах. При этом теломеры никак не изменились у любителей тяжелой атлетики.

Как пояснили ученые, их результаты означают, что организм тех спортсменов, кто занимаются легкой атлетикой или аэробикой, стареет медленнее, чем у любителей «качалок» и штанг, отмечает «РИА Новости».