В Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков на два месяца

«Суды» в Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков на 2 месяца. Об этом сообщает российское издание «Дождь».

«Суды в Крыму арестовали на два месяца всех 24 военных моряков с украинских кораблей, задержанных после перестрелки в Черном море», - отметил корреспондент российского СМИ.

Среди арестованных - командиры кораблей Богдан Небылица и Олег Мельничук, командир дивизиона Денис Гриценко и сотрудник СБУ Андрей Драч, сообщает УНИАН.

Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.



