"Качающая пресс" кошка покорила Сеть

В Сети появилось видео, на котором кошка выполняет упражнения под припаркованным на стоянке автомобилем. Ролик был опубликован на странице LADbible в Facebook. За двое суток он набрал более 8,3 млн просмотров и почти 50 тыс. комментариев.

На кадрах видно, как белая пушистая хищница уперлась задними лапами в бампер иномарки. Животное несколько раз поднимает тело, как будто "качает пресс", пишет Известия.

"Смущает, что кошка более активна, чем я!" — пишет комментатор видео с ником Jeck Bryan.

"Теперь кошки заставляют меня чувствовать себя виноватой за то, что я не собираюсь в спортзал", — вторит ему другой пользователь.

"Это не имеет смысла. Почему кошка делает это? У нее застряли задние лапы?" — предполагает третий.