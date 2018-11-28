"Я уверен, что целью России было спровоцировать наших моряков, чтобы те открыли огонь. Они рассчитывали, что кого-нибудь убьют. Не исключаю, что в результате этих действий мог повториться сценарий 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию", - сказал Петр Порошенко.



Порошенко утверждает, что Россия стягивает силы к границе с Украиной.

"Число танков на военных базах возле нашей границы за последние месяцы утроилось. Их стягивают под предлогом проведения военных учений, но это не оправдывает такого количества танков и вооруженных сил".

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был спровоцирован Украиной накануне президентских выборов.

"Это провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом накануне президентских выборов в Украине. Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", - сказал Владимир Путин.

В то же время президент США сообщил в интервью Washington Post, что в свете последних событий может отменить встречу с российским коллегой на полях саммита большой 20-ки в Аргентине.

Военное положение ввели в десяти областях Украины. Украинскую армию перевели в режим полной боевой готовности. На вокзалах, в аэропортах и морских гаванях усилили охрану.