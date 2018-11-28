Владислава Рослякова, устроившего 17 октября вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи, кремировали. Керченского стрелка похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
Сразу после трагедии люди, сочувствующие матери Владислава Рослякова, начали сбор средств на похороны 18-летнего студента и написали женщине письмо, в котором выразили соболезнования и сочувствие. В письме Владислава называют «жертвой жизненных обстоятельств», а женщине желают не опускать руки и терпеливо нести «этот тяжелый крест», сообащет 360tv.
Всего для Галины Росляковой собрали 101 тысячу рублей. По данным источника, адресат получил собранные средства и они ушли по назначению.
Соседка Галины рассказала, что после трагедии в колледже женщина на месяц попала в больницу. После выписки вышла на работу, но в свою квартиру не вернулась. На днях только приходила, чтобы выбросить все вещи сына, пояснила соседка Росляковых. Женщина покинула свое жилье, так как адрес всем известен и оставаться там было просто небезопасно. Она сняла квартиру и живет замкнуто.
«Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети», — рассказала соседка Галины Росляковой.
Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовое убийство в стенах своего колледжа 17 октября. Парень открыл огонь по преподавателям и учащимся, взорвал самодельную бомбу и покончил с собой в библиотеке. Жертвами Рослякова стали 20 человек, более 50 были ранены.
Известно, что родственники и знакомые этой семьи подписали соглашение о неразглашении какой-либо информации по этому делу.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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