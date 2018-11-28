О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией
// фото: screenshot
20:13, 28 Nov 2018
просмотров 133 | комментариев 0

Владислава Рослякова, устроившего 17 октября вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи, кремировали. Керченского стрелка похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сразу после трагедии люди, сочувствующие матери Владислава Рослякова, начали сбор средств на похороны 18-летнего студента и написали женщине письмо, в котором выразили соболезнования и сочувствие. В письме Владислава называют «жертвой жизненных обстоятельств», а женщине желают не опускать руки и терпеливо нести «этот тяжелый крест», сообащет 360tv.

Всего для Галины Росляковой собрали 101 тысячу рублей. По данным источника, адресат получил собранные средства и они ушли по назначению.

Соседка Галины рассказала, что после трагедии в колледже женщина на месяц попала в больницу. После выписки вышла на работу, но в свою квартиру не вернулась. На днях только приходила, чтобы выбросить все вещи сына, пояснила соседка Росляковых. Женщина покинула свое жилье, так как адрес всем известен и оставаться там было просто небезопасно. Она сняла квартиру и живет замкнуто.

«Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети», — рассказала соседка Галины Росляковой.

Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовое убийство в стенах своего колледжа 17 октября. Парень открыл огонь по преподавателям и учащимся, взорвал самодельную бомбу и покончил с собой в библиотеке. Жертвами Рослякова стали 20 человек, более 50 были ранены.

Известно, что родственники и знакомые этой семьи подписали соглашение о неразглашении какой-либо информации по этому делу.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День будет напряженным с самого утра. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
"Содержите меня полностью": Как Андрей Нэстасе остался без денег и теперь просит их у... народа
Никита Зверев,
kp.md
Loading...