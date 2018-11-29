Люка Бессона обвинили в домогательствах пять женщин

Французский режиссер Люк Бессон обвиняется в сексуальных домогательствах пятью женщинами. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Одна из предположительных жертв являлась ассистенткой режиссера. По ее словам, к интимной связи кинематографист ее вынудил шантажом, передает Корреспондент.

Она также отметила, что в работе режиссера есть схема для подобного рода действий. Слова бывшей ассистентки подтвердили другие люди, которые работали с Бессоном.

В подтверждение своих слов девушка также предъявила записку, написанную самим режиссером, в которой ей велено принять ванну. При этом автор записки называет ее "принцессой".

А театральный режисер Карин Исамберт отметила, что кинематографист вступил с ней в интимную связь насильно, во время кастинга в 1995 году.

Три других женщины, обвиняющих Бессона, оказались его студентками и бывшей сотрудницей студии EuropaCorp.