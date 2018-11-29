Медиков будут привлекать к гражданской ответственности за профессиональные ошибки

Врачей смогут привлекать к гражданской ответственности за профессиональные ошибки. Соответствующий законопроект одобрил кабмин и предстоит рассмотреть в парламенте. Документ, в частности, дает определения малпраксису и врачебной тайне. Авторы инициативы говорят, что он позволит защитить пациентов от халатности медработников.

"Гражданскую ответственность будет нести, как медработник, так и больница. За полгода на основании поправок министерство обязано разработать механизмы по внедрению и ввести санкции, о которых идет речь. Бывают разные ситуации из-за халатности и невнимательности врачей".



Поправки в законодательство прояснят механизм выплаты компенсаций пострадавшим пациентам, считают в минздраве, передает canal3.



"На данный момент есть различные интерпретации с привлечением судебных инстанций. Важно установить механизм оплаты компенсаций, если это будет необходимо. Необходимо защитить права как пациента, так и врачей. Также в законодательстве нужно четко определить ответственность".



Согласно инициативе, врачи обязаны общаться с больными уважительно и на понятном им языке. Также в документе описывается, что такое "врачебная тайна" и отмечаются критерии оказания помощи пациентам.

Предложенные поправки не освобождают докторов от административной и уголовной ответственности.