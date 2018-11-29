Врачи рассказал о состоянии жителя Кантемирского района, на которого было совершено покушение

Врачам удалось извлечь пули из тела жителя Кантемирского района, на которого недавно было совершено покушение. Жизнь 42-летнего мужчины вне опасности.

Сложную операцию провели хирурги республиканской клинической больницы. Три пули достали из плеча, еще две из живота. По словам врачей, мужчину могут выписать в ближайшие две недели.

После нападения было заведено уголовное дело.

Правоохранители задержали двоих мужчин. Один из них и стрелял в пострадавшего. В то же время полиция отказывается сообщать, был ли второй подозреваемый заказчиком убийства, сообщает canal3.