В аэропорту Нью-Йорка лайнер столкнулся с самолетом Трампа

Частный лайнер президента США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, инцидент произошел накануне утром, когда двухмоторный самолет Bombardier Global Express направлялся на место стоянки. Он задел крыло припаркованного Boeing 757, на котором Трамп летал во время предвыборной кампании. На борту Bombardier Global Express были три члена экипажа, никто из них не пострадал, пишет РИА Новости.

Компания Trump Organization подтвердила информацию о случившемся, добавив, что самолет находился на стоянке и не использовался.