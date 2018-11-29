Канду: Октавиан Армашу может занять пост главы Нацбанка

Нынешний министр финансов Октавиан Армашу может стать главой Национального банка. С таким предложением выступил Андриан Канду. По словам Канду, у кандидата, который заменит Серджиу Чокля, богатый опыт взаимодействия с МВФ и Всемирным Банком, а международные партнеры нашей страны его знают и положительно оценивают.

"Должность главы НБМ должень занять достойный человек. Исходя из полномочий, который предоставлены мне как спикеру парламента, я решил предложить коллегам, чтобы следующим председателем Национального банка стал действующий министр финансов Октавиан Армашу", - заявил Андриан Канду.

"Он квалифицированный, у него есть нужные качества менеджера, он смог вместе с командой поднять политические финансы на нужный уровень, у него есть опыт работы и в частном секторе, и в публичном, более того, он был хорошим партнером Серджиу Чокля в работе с МВФ. Думаю, он сможет и дальше продолжить то, что начал Чокля. Его знает МВФ, с которым он продолжит работу. Парламент одобрит и, надеюсь, мы назначим его на весь мандат в 7 лет",- добавил спикер парламента.

Октавиану Армашу 49 лет. Его назначило министром финансов правительство Филипа в январе 2016. Ранее Армашу занимал на протяжении 12 лет должность финансового директора компании Sudzuker Moldova. Кроме того, кандидат, предложенный Канду на пост главы Нацбанка, имеет богатый опыт финансового анализа, финансового и стратегического планирования, а также опыт работы в местных компаниях с иностранным капиталом, пишет allmoldova.

Октавиан Армашу закончил программу обучения Chartered Financial Analyst (CFA) в США, а также курсы Службе финансовой консультации, бухгалтерии, маркетинга и менеджмента в Center for Private Business Reform-project USAID.

Октавиан Армашу женат, воспитывает двух детей.

На прошлой неделе депутаты одобрили отставку главы Нацбанка Серджиу Чокля, который пояснил своё решение личными обстоятельствами.