Квентин Тарантино впервые женился

Американский режиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэле Пик. Свадьба пары прошла в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Режиссер и певица познакомились в Израиле в 2009 году. Тогда Тарантино представлял свой фильм Бесславные ублюдки, пишет Корреспондент.

В прошлом году в Нью-Йорке пара отпраздновала на вечеринке помолвку. Среди приглашенных гостей были Ума Турман, Дайан Крюгер и Харви Вайнштейн.

Этот брак стал для 55-летнего Квентина Тарантино первым. Ранее он недвусмысленно намекал, что пожертвовал семьей ради работы.

Квентин Тарантино известен по фильмам Криминальное чтиво, Убить Билла, Омерзительная восьмерка и другим.