Первое издание Гоголя продали на аукционе за 225 тысяч долларов

Первое издание Вечеров на хуторе близ Диканьки Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на аукционный дом Christie's.

Речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году, пишет Корреспондент.



Сборник повестей Гоголя, напечатанный в 1832 году в типографии А. Плюшара в Санкт-Петербурге, стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе, завершивших "русскую неделю" торгов в Лондоне. Оценочная стоимость лота была превышена в три раза.

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