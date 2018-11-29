В Соборном парке зажгли свечи в память о замерзшей малышке

"Дети не должны замерзать на обочине дороги". Под таким девизом прошел флэшмоб в столичном Соборном парке. Он собрал десятки родителей. Так они решили привлечь внимание общества к детям, которые растут в ситуациях повышенного риска. А поводом стала гибель годовалого ребенка в селе Солтанешты, которого мать забыла спьяну на улице.

"Надеемся, что эти свечи согреют душу ребенка. Хочу верить, что подобное больше не повториться", - сказала организатор Оксана Ютеш.



"Когда я услышала об этом, не поверила, что такое возможно. У меня трое детей, и я пришла сюда со всей семьей".



"Я почувствовала личную вину перед этим малышом. Это наша ошибка, как общества, что мы не вмешались, когда это было возможно", - сказала организатор Елена Друцэ.



Среди участников флэшмоба у Кафедрального собора было и немало мужчин.



"Нет слов, чтобы выразить негодование. Негодование по поводу нашего отношения, мы ведь люди".



Матери замерзшей на улице годовалой грозит до четырех лет лишения свободы.





