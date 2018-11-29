С декабря зарпалаты врачей вырастут на 20%, а медперсонала на 10%

С первого декабря на 20% вырастут зарплаты врачей, которые работают в медучреждениях, заключивших контракты с Компанией медстрахования. Оклады медперсонала таких больниц увеличатся на 10%. Согласно постановлению правительства, 48 тысяч работников здравоохранения получат повышенные зарплаты уже в январе.

"Зарплаты врачей, которые финансируются из госбюджета, регулирует новый закон о заработной плате. Работники медучреждений, у которых есть контракты с НКМС, получат зарплаты в соответствии с этим постановлением. Реформа заработной платы коснулась всех работников системы здравоохранения", - сказала министр здравоохранения Сильвия Раду.



Сейчас оклад семейного врача со стажем менее десяти лет составляет 5210 леев. После повышения он вырастет до 6510 леев. Оклады врачей скорой помощи увеличится с 4160 леев до 5200. Увеличатся зарплаты и других категорий медработников, в том числе фармацевтов, лаборантов и психологов.



Предусмотрено увеличение на 50% окладов работников службы AVIASAN. А базовая ставка врачей резидентов вырастит в два с половиной раза - с 2080 леев до 5200.



