Карабинеры смогут составлять протоколы в отношении нарушителей

Карабинеры-контрактники получили право составлять протоколы в отношении нарушителей. При этом четверть выписанных штрафов будет идти в карман блюстителей порядка.

До принятия нового закона карабинеры могли лишь выявлять нарушителей и передавать их полицейским. Новые полномочия позволят военнослужащим действовать оперативно и эффективно.

"Не надо будет вызывать полицию, а действовать самим. При том быстро".

"Повысится оперативность принятия решений и действий в процессе ликвидации нарушений на улицах. Присутствие военных станет заметнее".

Новый закон вступит в силу после опубликования в "Официальном мониторе", а до тех пор карабинеры пройдут специальное обучение.

"Мы начали обучение личного состава административным правилам, а также всему, что относится к составлению протоколов. Агенты получат 25 процентов от общей суммы наложенных штрафов. Такие полномочия будут и у карабинеров, которые будут составлять протоколы", - сказал начальник Генштаба войск карабинеров Михаил Чубачук.

Новый закон был принят в конце октября в рамках реформы департамента войск карабинеров.