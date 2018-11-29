"Я записываю это видео для тебя, чтобы, когда ты в следующий раз захочешь завести собаку, ты посмотрел сначала это видео", - Алексей Воробьёв.



Воробьёв и корги Элвис-Мелвис были неразлучны на протяжении девяти лет. Певец постоянно брал его с собой на гастроли и снимал в своих клипах, стараясь о нём заботиться как можно лучше, пишет Лайф.

Однако незадолго до трагедии Воробьёву пришлось разлучиться с питомцем. Элвис остался под наблюдением американских врачей из-за проблем с сердцем, а сам Воробьёв улетел по работе в Москву. Как только стало известно о смерти питомца, певец в срочном порядке вернулся в США, чтобы похоронить верного друга.