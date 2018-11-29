В Германии установили самую высокую рождественскую елку

Самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 метров установили в немецком городе Дортмунд. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что праздничное дерево смонтировали из 1700 небольших елок, которые специально для этого вырастили в местных лесных хозяйствах. Монтаж длился четыре недели, пишет Корреспондент.

Украсили конструкцию 48 тысячами праздничных фонариков.

Всего с началом праздничного сезона по всей Германии открыли почти три тысячи рождественских ярмарок, на каждой из которых рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою местную елку.





