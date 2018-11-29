Из-за краски для волос, голова студентки приобрела форму лампочки

Студентка из Парижа рассказала об аллергической реакции, которую вызвала у нее краска для волос. Об этом сообщает издание The Local.

19-летняя Эстель купила в супермаркете черную краску для волос. Инструкция к средству предписывала убедиться в отсутствии аллергии на содержащийся в нем пара-Фенилендиамин. Девушка воспользовалась прилагающимся тестом, но поспешила и вместо 48 часов ждала результата лишь 30 минут. После этого она нанесла краску, пишет Лента.

Вскоре верхняя часть головы начала чесаться и отекать. К утру окружность головы Эстель увеличилась с 56 до 63 сантиметров. «Объем лба вырос вдвое, — рассказывает она. — Голова была похожа на лампочку». Мать отвела девушку в больницу, но там ей лишь дали лекарства и отправили домой.

На следующий день состояние Эстель продолжало ухудшаться. Она стала задыхаться, у нее распух язык и участилось сердцебиение. В другой больнице ей сделали инъекцию адреналина. Девушка провела ночь под наблюдением врачей и на следующий день выписалась.

После выздоровления Эстель выложила в Facebook серию селфи, демонстрирующих развитие аллергической реакции, и дала интервью газете Le Parisien. Судя по видео, которое опубликовало издание, в итоге девушка все же достигла цели и покрасила волосы в черный цвет.