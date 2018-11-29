Приложения для Android "поймали" на краже миллионов

Специалисты в компании Kochava нашли мошенническую рекламную схему на нескольких известных Android-приложениях. Об этом сообщает BuzzFeed.

Аналитики обнаружили, что приложения используют поддельные данные об эффективности рекламы. Такая схема принесла мошенникам миллионы, пишет Корреспондент.

Компания владелец обманывала заказчика, который размещал рекламу в приложении. Специалисты перехватывали информацию о загрузках сторонних приложений и выдавали их за свои рекламные заслуги.

Заказчик считал, что реклама успешно работает и платил за нее. За каждую загрузку приложения мошенники получали от 50 центов до трех долларов от каждого рекламодателя.

В мошенничестве уличили программы Clean Master, Security Master и Battery Doctor с миллиардами пользователей, принадлежащие Kika Tech и Cheetah Mobile.

В компаниях заявили, что они сами стали жертвами мошенничества и пообещали в кратчайшие сроки решить эту проблему.