В Таиланде водитель погиб из-за столкновения со слоном

Житель Бангкока, ехавший за рулём пикапа по трассе, которая проходит через территорию национального парка, погиб в столкновении с диким слоном, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation.

ДТП произошло в ночь на четверг на неосвещенном участке трассы в национальном парке Кхао Яй в провинции Накхон Ратчасима в 200 километрах от таиландской столицы. Пятидесятивосьмилетний водитель был найден мёртвым в сильно деформированной ударом кабине пикапа на обочине трассы, сообщает издание. Спасателям пришлось доставать тело из кабины с помощью специальной техники, передает РИА Новости.

Рядом с разбитой и покореженной машиной полицейские и спасатели обнаружили следы большого слона, уходящие в лес, который в этом месте поступает прямо к дороге. Никаких препятствий, с которыми автомобиль мог бы столкнуться, и никаких следов других повреждённых транспортных средств на месте аварии найдено не было, говорится в сообщении.

Лесные рейнджеры национального парка Кхао Яй приступили к поискам слона, который, по мнению спасателей, должен был получить травмы при столкновении, сообщает Nation.

ДТП с участием слонов – не редкость на этом участке трассы, где слоны часто переходят дорогу на пути к расположенным неподалёку рисовым полям, сообщает издание. Однако смертельные столкновения происходят чрезвычайно редко, говорится в сообщении.