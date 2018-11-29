Голландец построил точную копию Ноева ковчега

Плотник-любитель из Голландии Йохан Хейберс вместе с помощниками воссоздал Ноев ковчег, следуя описанию судна в Библии, и теперь намерен отправиться на нем в Израиль. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По данным издания, строительство корабля заняло у мужчины целых четыре года. Хейберс отметил, что потратил на постройку судна $5 млн. Среди его помощников были мясник, парикмахер и школьный учитель. Никто из них не имел опыта в судостроении, пишет Известия.

Мужчина уверен, что это точная копия библейского ковчега. Внутри судна размещены макеты животных, которые, согласно Библии, должны были спастись во время Всемирного потопа. Также отмечается, что ковчег достаточно безопасен для путешествия в Израиль.

Но планы Йохана могут быть нарушены, так как неизвестно, пропустят ли власти Голландии самодельное судно через границу. На данный момент ковчег движется к границе по местным рекам.