Всех погибших персонажей "Игры престолов" покажут в одном эпизоде

Создатели сериала «Игра престолов» сняли специальный эпизод, участие в котором примут актеры из прошлых сезонов. Его выпуск подтвердил телеканал HBO, сообщило издание Entertainment Weekly.

По имеющимся данным, съемки эпизода проходили в Белфасте в 2018 году. На площадке сериала был замечен Шон Бин, который снова предстанет перед фанатами в образе Неда Старка, и Джейсон Момоа. Последний известен как Кхал Дрого, история которого закончилась еще в первом сезоне, передает 360tv.

Поклонникам «Игры престолов», однако, радоваться рано: эпизод не выпустят в эфир. Его планируют включить в новое издание всех сезонов сериала. Выпуск должен состояться, по задумке HBO, в 2019 году. К этому времени телеадаптация романов Джорджа Мартина уже завершится.

Заключительный, восьмой, сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года.