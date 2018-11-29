Встреча Андрея Нэстасе с бельчанами прошла на повышенных тонах. ВИДЕО

Сегодня, 29 ноября, Лидер Платформы "ДА" Андрей Нэстасе приехал в Бельцы с агитацией предвыборного блока ACUM. Как известно, в данном блоке на будущих выборах в парламент Молдовы в 2019 году, Платформа "ДА" идёт совместно с партией Действие и Солидарность.

К Андрею Нэстасе на площади присоединилась Арина Спэтару, глава бельцкого отделения платформы «ДА». Бельчанам раздавали газеты и листовки, которые многие брали, другие же отнеслись к этому негативно, выразив своё недовольство напрямую лидеру партии. Один из разговоров в центре города, у памятника танку Т-34, вышел на повышенных тонах, отчего Андрей Нэстасе не захотел продолжить диалог с неудобными вопросами. Со своей командой он направился на Центральный рынок, сообщает baltionline.md.

Торговцы на рынке принимали лидера Платформы «ДА» довольно сдержанно, кто-то начинал диалог снова на повышенных тонах уже с вице-председателем партии Александром Слусарем. Другие же торговцы высказали своё мнение о том, что если политики не сдерживают обещания, указанные в своих агитационных листовках, то они должны сложить мандат уже через некоторое время. В свою очередь, Андрей Нэстасе просил не выбрасывать в мусор листовки и передавать другим людям.