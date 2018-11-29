В итальянском городе Фьюджи взяли в заложники около 20 человек

Около 20 человек оказались в заложниках у молодого человека, ворвавшегося в институт в городе Фьюджи, сообщает 29 ноября портал Adnkronos.

Отмечается, что молодой человек, находился в неадекватном состоянии. Его заложниками стали 20 студентов и директор образовательного учреждения. Полиция быстро прибыла на место инцидента и обезвредила злоумышленника, передает Известия.

Также стало известно, что его отправили в психиатрическую больницу.