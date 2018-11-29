Женщина, чей ребенок до смерти замерз на дороге, останется на свободе на время следствия

Мать годовалого ребенка, замерзшего насмерть на улице, на время следствия останется на свободе. Такое решение приняли после очередного допроса подозреваемой.

Между тем, омбудсмен по правам ребенка Майя Бэнэреску заявила, что трагедия стала следствием халатности родственников и местных властей. Она предлагает разработать поправки в законодательство, позволяющие ужесточить надзор за неблагополучными семьями.



Трагедия случилась в ночь на среду в селе Солтэнешты Ниспоренского района. Пьяная мать забыла ребенка на улице и ушла домой спать. Тело мальчика нашли только утром. Матери грозит до четырех лет тюрьмы. У нее есть еще один сын - десятилетний. Он сейчас находится на попечении бабушки и дедушки.



