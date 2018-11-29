В Италии застрелили молдаванина, пытавшегося ограбить магазин

Гражданина Молдовы застрелили в Италии при попытке ограбления магазина. Его сообщник скрылся, его объявили в розыск.

Как пишет местная пресса, убитый - 29-летний Виталий Тонжок, в Италию он приехал несколько месяцев назад. Личность сообщника пока не установлена. Пробрались они на склад магазина велосипедов, и владелец открыл огонь.

В прессе уточняется, что хозяин магазина стал ночевать на складе, так как за последние четыре года его грабили 38 раз. Сейчас он проходит по делу о превышении пределов самообороны. Между тем, министр публичной администрации Италии заявил, что каждый, кто нарушает границы частной собственности, должен быть готов к последствиям.





