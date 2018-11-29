Спасатели обнаружили 630 мигрантов за минувшие сутки в Средиземном море у южных берегов Испании.
Как сообщила в Twitter служба спасения на море Испании, за среду были обнаружены в общей сложности 12 лодок, в которых находились 564 человека, кроме того, в море были обнаружены тела трех погибших. Еще одна лодка с 66 мигрантами на борту причалила утром в четверг к берегам крошечного вулканического острова Альборан, передает РИА Новости.
С начала года до берегов Испании добрались почти 52 тысячи мигрантов, это половина тех, кто пересек Средиземное море (чуть более 106 тысяч человек, по данным Международной организации по миграции на 25 ноября). При этом 2119 человек погибли, пытаясь добраться из Африки до Европы, из них 675 — по пути в Испанию.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ЛЕВ
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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