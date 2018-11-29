Нацбанк вводит в обращение юбилейную монету номиналом 10 леев

Национальный банк Молдовы вводит в обращение в четверг, 29 ноября, юбилейную монету номинальной стоимостью 10 леев. Данное объявление сделал вице-президент НБМ Ион Стурзу во время церемонии, посвященной 25-й годовщине введения в обращение молдавского лея.

По словам вице-президента Национального банка, монета изготовлена ​​из никелированной стали, что придает ей биметаллический вид: серебро и золото. На лицевой стороне центральная часть монеты делится на две части, похожие на солнце и луну, что означает непрерывность времен, прошлого и настоящего, передает IPN.



На внутренней стороне монеты справа изображена фигура льва, ссылаясь на исторические корни молдавской национальной валюты – „голландский лев”. С левой стороны поля выгравированы герб Республики Молдова и логотип НБМ. Внешняя сторона монеты имеет надпись „25 лет со дня введения национальной валюты”.



На оборотной стороне выгравированы год выпуска „2018” и номинальная стоимость „10 LEI”, окруженный 25 звездами, представляющими собой количество лет со дня введения молдавского лея. Монета несет монограмму из букв „R” и „M” – акроним наименования государства – „Республика Молдова”, выгравированное голографической процедурой.



Монета будет находиться в обращении одновременноо с банкнотой в 10 леев и монетой той же номинальной стоимости, которая была введена в феврале 2018 года. Ранее были введены в обращение металлические монеты стоимостью 1 и 2 леев.