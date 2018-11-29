Ключи от служебных квартир получит еще 201 сотрудник МВД

Служебные квартиры уже через три месяца получит еще 201 сотрудник министерства внутренних дел. Глава ведомства Александр Жиздан сообщил, что с одной из строительных компаний заключили контракт государственно-частного партнерства.

"Министерство внутренних дел впервые реализует такой проект. Параллельно мы заключили еще два контракта ГЧП в Государственной инспекции по чрезвычайным ситуациям. Там уже вручили ключи от семи квартир, еще 47 сотрудников получат квартиры в будущем году", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

Аркадий Семинюк работает в министерстве внутренних дел 15 лет. Он женат, у него четверо детей. За это время семья сменила множество арендованных квартир. Мужчина даже подумывал поехать на заработки за границу. Но теперь его включили в список на получение служебного жилья.

"Не каждый сотрудник может заплатить за аренду жилья, и многие живут в общежитиях. Мы хотим быть рядом с семьей, потому что семья не может быть счастливой, когда один супруг за границей, а другой дома с детьми", - сказал патрульный инспектор Аркадий Семинюк.

Ранее министр внутренних дел заявил, что предоставление жилья спасателям, полицейским и карабинерам поможет решить кадровый вопрос в системе и привлечет молодых специалистов. В ближайшие три года служебные квартиры получат более 300 сотрудников МВД.