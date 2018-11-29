Парламент одобрил проект: более 550 тысяс пенсионеров получат к зимним праздникам по 600 леев

Более 500 тысяч пенсионеров получат к зимним праздникам материальную помощь в размере 600 леев. Выплаты начислят тем, кто получает менее двух тысяч леев. Соответствующий законопроект прошел одобрение парламента в первом чтении.

Также будут увеличены компенсации расходов на отопление для семей с доходом ниже двух тысяч леев. Размер возмещения составит 350 лев.



С такими инициативами выступил председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Он предложил выплачивать материальную помощь к праздникам ежегодно.







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