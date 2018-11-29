Ученые зафиксировали аномальный гул на дне океана

Ученые зафиксировали аномальный гул на дне Индийского океана. Причину этого явления специалисты пока выяснить не могут. Об этом пишет Science Alert.

Специалисты предполагают, что эти звуки связаны с серией землетрясений, которые наблюдаются у острова Майотта. Этот остров входит в состав архипелага Коморские острова в Индийском океане, передает Корреспондент.

Подземные толчки были зафиксированы в 50 километрах от восточного побережья острова. Вслед за этим последовали сотни слабых и частых землетрясений. Магнитуда самого мощного из толчков составила 5,8 баллов.

По мнению ученых, причиной данных явлений может быть вулканическая активность. А аномальные сигналы, предположительно, возникают из-за движения магмы под Индийским океаном.