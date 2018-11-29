В Сеть слили фото Пугачевой с ее "единственной любовью"

Российский продюсер и директор группы Ласковый май опубликовал архивное фото Аллы Пугачевой с "единственным любимым ею мужчиной". Снимок появился на странице Разина в Instagram.

На старом черно-белом фото Алла Пугачева лежит на кровати, читая книгу. Рядом с ней находится ее первый муж Миколас Орбакас, пишет Корреспондент.

По словам Андрея Разина, именно Орбакас был единственной и настоящей любовью для певицы. Продюсер добавил, что он "поистине знает правду".