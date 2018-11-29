В Чехии упал боевой вертолет

Вертолет Ми-24/35 упал с высоты нескольких метров в районе авиабазы в окрестностях города Намешть-над-Ославоу на востоке Чехии, экипаж при этом не пострадал, сообщило в четверг республиканское ТВ, информацию об инциденте с вертолетом позже подтвердили в генштабе.

"Вертолет Ми-24/35 упал с высоты нескольких метров из-за проблем с мотором и получил значительные повреждения", — говорится в сообщении ТВ. "На территории 22-ой вертолетной базы у города Намешть-над-Ославоу произошло повреждение вертолета Ми-24/35. Инцидент обошелся без ранений", — заявила в свою очередь журналистам представитель генштаба Магдалена Дворжакова. Расследованием причин падения вертолета начала заниматься специально созданная комиссия, добавила представитель генштаба, пишет РИА Новости







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