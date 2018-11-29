В Испании могут ограничить скорость электрических самокатов

Скорость движения электрических самокатов по дорогам Испании может быть ограничена 25 км в час после первого случае гибели пешехода в стране, сообщает агентство Efe.

Такую меру собирается предложить Генеральное управление дорожного движения. Если инициатива будет утверждена правительством в виде закона, то скоростное ограничение будет действовать на всей территории страны, однако муниципальные власти могут вводить дополнительные меры безопасности, передает РИА Новости.

Кроме того, управление считает необходимым ввести меру, согласно которой водители самокатов будут обязаны проходить проверки на алкоголь и наркотики.