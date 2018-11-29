В больнице скончался 18-летний парень, пострадавший при пожаре в селе Мерешены

Поступивший в реанимационное отделение молодой человек после пожара в селе Мерешены, Хынчештского района скончался прошлой ночью в больнице. Информация подтвердил сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

Молодому человеку было 18 лет и является третьей жертвой. В воскресенье были найдены обугленными его друзья, 15-летняя девочка и ее 17-летний дядя. На всех троих были обнаружены признаки ударов твердым предметом, который оказался топором. Полиция задержала подозреваемого, 23-летнего молодого человека из другой деревни, который пришел в гости к молодым людям в село Мерешены, передает IPN.



В ходе дознания следователями, подозреваемый признал свою вину, заявив, что он познакомился с жертвами через социальные сети, а 24 ноября он отправился навестить их, где они употребляли алкоголь. Спор перерос в ссору и подозреваемый ударил трех молодых людей топором и поджег дом.



Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства.