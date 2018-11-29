Ирландку посадили в тюрьму за вскрытую в магазине пачку чипсов

Жительница Ирландии получила тюремный срок за то, что открыла пачку чипсов в супермаркете перед тем, как заплатить.

Отмечается, что несколько лет назад суд запретил Кэтлин МакДонаг приближаться к этому супермаркету, поскольку ранее женщина неоднократно попадалась на кражах и имеет несколько судимостей.

По информации русской службы Би-би-си, МакДонаг на суде сказала, что пошла на такой шаг, чтобы магазин позволил ей заплатить,передает Life .

Однако вместо чипсов женщина получила очередной приговор. Судья назначил МакДонаг два месяца тюрьмы, ещё два месяца ирландка будет отбывать условно.