В Бельгии колокольню превратили в кафе. ФОТО

В бельгийском Антверпене бывшая колокольня местного готического собора получила новое назначение и превратилась в просторное и уютное кафе.

Готическое кафе открылось в здании бывшей колокольни святого Иоанна, принадлежала к собору Антверпенской Богоматери, который является одной из визитных карточек города, сообщает 24tv.ua.

Заведение получило простое название Cafe De Plek (Место кафе).

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Над его дизайном работала студия Van Staeyen Intérieur Architecten. Дизайнеры признаются, что во время работы вдохновлялись структурными элементами готического собора, пишет УНИАН.

Интерьер этого кафе имеет свои особенности – внутри часовни установили специальную деревянную конструкцию, которая стала баром, а уже вокруг нее расставили столики.

Оконные проемы вокруг импровизированного бара по форме перекликаются с реальными окнами в соборе.

В интерьере преобладает бирюзово-голубой цвет, который повторяет оттенок на витражах часовни.





