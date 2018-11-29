"Самая красивая преступница" Китая сдалась полиции

Объявленная в розыск по подозрению в мошенничестве жительница Китая, прозванная пользователями Сети "самой красивой преступницей страны", сдалась правоохранительным органам, сообщает South China Morning Post.

"В том, чтобы быть красивой, нет ничего плохого, но использовать свою внешность для совершения преступлений неправильно", — отметили в полиции, сообщив о ее задержании.

Фото : Mianyang police

Девушка по имени Цинчэнь Цзинцзин стала популярной после того, как полицейские опубликовали ее фотографию. По версии правоохранительных органов, она входила в преступное сообщество, члены которого занимались мошенничеством. Их жертвами становились посетители баров и чайных домов в городе Мяньян провинции Сычуань, пишет РИА Новости.