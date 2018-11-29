Нападал на детей и отбирал телефоны: полиция задержала 17-летнего парня за грабеж

17-летнего парня задержали за грабеж. По данным полиции, на его счету по меньшей мере два преступления. В обоих случаях он нападал на детей и отбирал у них мобильные телефоны.

В первом случае подросток напал в подъезде на 14-летнюю девочку, ранив ее ножом в шею. Пострадавшая попала в больницу. В тот же вечер он ограбил на улице 12-летнего мальчика.

Подозреваемый - уроженец Леовского района. Ранее был судим за кражи. Грозит ему до десяти лет тюрьмы.



