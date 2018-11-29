ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня проявите мудрость и выдержку. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

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