Влад Плахотнюк провел первую встречу с новым главой Офиса Совета Европы в Кишиневе Уильямом Массолин

Влад Плахотнюк и Уильям Массолин выразили желание консолидировать сотрудничество между Молдовой и Советом Европы.

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк сегодня провел первую встречу с новым главой Офиса Совета Европы в Кишиневе Уильямом Массолин. Дискуссии, которые состоялись в офисе ДПМ, проходили в теплой атмосфере и касались политической и экономической ситуации в стране, в том числе подготовки к приближающимся парламентским выборам, сообщает kp.md.

- Мы обеспечим и мы заинтересованы более, чем кто-либо в том, чтобы парламентские выборы были транспарентными. Опросы показывают рост доверия ДПМ , - отметил Влад Плахотнюк.

В свою очередь, Массолин уточнил, что главные элементы сотрудничества Совета Европы с Молдовой определены еще с 1995 года и предусматривают существование демократических институтов, верховенство закона и соблюдение прав человека. Он напомнил, что в нашей стране реализуется много проектов при поддержке Совета Европы, добавив, что с молдавскими властями ведется конструктивная работа для обеспечения успеха этих проектов.

В ближайшее время, вместе с международными партнерами, находящимися в Молдове, будем внимательно следить за парламентскими выборами, которые очень важны для политического развития страны, - заявил глава Офиса Совета Европы в нашей стране.

Глава ДПМ выразил желание, чтобы Молдова тесно сотрудничала с Советом Европы, отметив при этом, что власти стремятся не только к реализации экономического прогресса, но и к консолидации правового государства, поскольку только в такой стране могут быть обеспечены позитивные экономические перспективы.

Напомним, что глава Офиса Совета Европы в Кишиневе Уильям Массолин начал деятельность в Молдове этой осенью. У него есть важный дипломатический опыт в рамках Совета Европы, а также в рамках Евросоюза и ООН. Офис Совета Европа осуществляет разнообразную деятельность в Молдове, оказывая поддержку различным программам, среди которых программы, связанные с борьбой с дискриминацией, реформой юстиции, ростом доверия между двумя берегами Днестра.