На юге и западе страны объявили "оранжевый" уровень опасности, максимальный порыв ветра (122 км/ч) был зафиксирован на острове Шеркин, передает Stormnews со ссылкой на RTÉ.

Шторм оставил без света 40 тысяч домов, позже их число сократилось до 19 тысяч. В аэропорту города Корк были отменены несколько авиарейсов. В некоторых районах сохраняется риск наводнений, передает УНИАН.

The Coast Guard strongly advises the public to stay away from exposed beaches, cliffs and piers, harbour walls and promenades along the coast during storm conditions.



Remember to Stay Back, Stay High and Stay Dry. #StormDiana pic.twitter.com/jE1s0TK83r