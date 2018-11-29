Лобода, которую подозревают в романе с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном, призналась, почему не может назвать имя отца ее новорожденной дочери Тильды.
Украинская певица Светлана Лобода объяснила, почему не говорит об отце своей второй дочери Тильды.
Об этом она рассказала в интервью российскому рэперу Басте в шоу GazLive, но видео позже почему-то было удалено.
Певица рассказала о существовании некоего контракта, условия которого она нарушить не имеет права, передает УНИАН.
"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – сказала певица Басте, чем еще больше подогрела интерес к своей личной жизни, пишут Дни.ру.
Напомним, в мае Светлана Лобода родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Однако кто является отцом малышки, до сих пор точно не известно. Ходят слухи, что певицу связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Комментарии
- Названы самые влиятельные знаменитости в Twitter
- Сильвестр Cталлоне больше не будет играть Рокки
- Netflix выпустит сериал по культовому аниме "Ковбой Бибоп"
- Роберт Де Ниро подтвердил развод с женой после 20 лет брака
- В Сеть слили фото Пугачевой с ее "единственной любовью"
- Ричард Гир назвал свои любимые сериалы
- Всех погибших персонажей "Игры престолов" покажут в одном эпизоде
- Алексей Воробьёв записал эмоциональное видео, чтобы больше не заводить собаку
- Квентин Тарантино впервые женился
- Люка Бессона обвинили в домогательствах пять женщин
- Ученые в Израиле сообщили об обнаружении кольца Понтия Пилата
- Плюшевые медведи захватывают Париж. ФОТО
- Отель пообещал отдых на Мальдивах за лучший рецепт борща
- Подозреваемый в убийстве трех подростков в Мерешенах, получил 30 суток ареста
- 2018 год может стать одним из самых жарких
- Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией
- В Британии перестанут финансировать фильмы, где у злодеев шрамы на лице
- Встреча Андрея Нэстасе с бельчанами прошла на повышенных тонах. ВИДЕО
- Пропавшую 17-летнюю жительницу села Конгазчик нашли
- В аэропорту Нью-Йорка лайнер столкнулся с самолетом Трампа
- Головокружительный успех: астролог назвал три знака, которым повезет в 2019 году
- Чудом остался жив после шести огнестрельных ранений: житель села Стояновка рассказал подробности покушения
- Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев
- Последняя неделя осени в Молдове будет на редкость холодной
- У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md