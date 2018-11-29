Скончался выдающийся футболист "Динамо Киев" Матвиенко

Стало известно, что скончался легендарный футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Матвиенко.

Скончался вице-чемпион Европы 1972 года и бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР по футболу Виктор Матвиенко, сообщается на официальном сайте киевского "Динамо",передает РИА Новости.

Виктору Матвиенко 9 ноября исполнилось 70 лет.

"Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного, искреннего и замечательного человека и настоящего друга. Футбольный клуб "Динамо" выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Антоновича, всем болельщикам нашего клуба. Вечная память. Пусть земля будет пухом…" - говорится в сообщении.

Матвиенко, действовавший на позиции защитника, на клубном уровне выступал за киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр", запорожский "Металлург" и одесский СКА. В составе "Динамо" он стал четырехкратным чемпионом СССР, по разу выиграл Кубок Советского Союза, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В активе Матвиенко 21 игра за сборную СССР, в составе которой он стал вице-чемпионом Европы 1972 года (в матчах финального турнира не участвовал) и бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года.

По окончании игровой карьеры Матвиенко работал тренером на Украине, в Польше, Молдавии, Узбекистане. Трудился в Федерации футбола Украины, инспектировал матчи.