Самым популярным внедорожником в Молдове стал автомобиль Dacia Duster

Внедорожники пользуются популярностью среди жителей Молдовы. Каждая вторая новая машина, которую купили за 10-ть месяцев этого года, характеризуется повышенной проходимостью.

Таких авто было продано больше двух с половиной тысяч.

Самым популярным внедорожником в Молдове стал автомобиль Dacia Duster. За десять месяцев этого года было продано 250 таких машин. На второй строчке топа оказался кроссовер Toyota RAV4,передает CANAL 3.

Почти 220 новых авто нашли своих владельцев за указанный период. Следом идут 207 проданных машин Hyundai Tucson, а также больше 300 внедорожников Kia Sportage и Suzuki Vitara.

Продолжает список самых популярных кроссоверов, купленных в Молдове, Hyundai Santa Fe и Renault Kadjar.

Автодилерам удалось реализовать больше 200 машин этих моделей. Кроме того, с января по октябрь было продано почти по 90 авто Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser.

В общей сложности жители страны купили за 10 месяцев года более 5100 новых авто.