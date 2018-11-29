Китаянка в 26 лет узнала, что она мужчина

Китаянка узнала, что биологически она мужчина только в 26 лет, когда пришла на осмотр к женскому врачу. Об этом сообщает Asia One.

Замужняя женщина, пожелавшая остаться анонимной, узнала, что она мужчина. Инцидент произошел в китайской провинции Хунань, передает Корреспондент. Девушка в 26 лет пришла к гинекологу потому, что не могла забеременеть. Врач сообщил ей, что физиологически она является мужчиной. У пациентки нет матки и яичников, но есть грудь и влагалище. Кроме того, у китаянки есть неопустившиеся яички. В ее ДНК есть Y-хромосома, поэтому он является мужчиной. С такими аномалиями рождается около 1,7 процента детей.

Комментарии

Другие новости