Октавиан Армашу - новый глава Национального банка

Октавиан Армашу назначен новым главой Нацбанка. За его кандидатуры проголосовали 54 депутата.

Октавиан Армашу назначен новым главой Национального банка сроком на семь лет. Решение парламента вступает в силу 30 ноября 2018 года.

На пост главы Нацбанка председатель парламента Андриан Канду предложил министра финансов Октавиана Армашу. Спикер говорит, что у главы минфина есть достаточно опыта, чтобы возглавить НБМ и закрепить результаты реформ, начатых в банковской сфере. Кроме того, Канду отметил, что Армашу хорошо известен международным партнерам нашей страны, таким как МВФ и Всемирный банк.

"Вместе с командой министерства ему удалось перевести на высокий уровень все, что касается государственных финансов. У него большой опыт работы и в частном, и в государственном секторе. Октавиан Армашу вместе с господином Чоклей занимался укреплением отношений с МВФ, Всемирным банком и другими международными партнерами".