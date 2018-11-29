Названы самые влиятельные знаменитости в Twitter

Компания The Brandwatch React опубликовала рейтинг самых влиятельных знаменитостей в соцсети Twitter в 2018 году. Лидировала в рейтинге поп-певица Тейлор Свифт.

Каждый из постов исполнительницы набирал десятки тысяч ретвитов, и еще большее количество лайков, передает Корреспондент.

Представители компании составили женский и мужской рейтинги, однако американская певица лидировала в обоих.

Следом за ней в рейтинге идут Кэти Перри, Ким Кардашьян, Демил Ловато и Эллен Дедженерес. А замыкают ТОП-10 Селена Гомес, Шакира, Дженнифер Лопес, Рианна и Леди Гага.

Среди мужчин самым влиятельным оказался Лиам Пейн, следом за ним расположился Дональд Трамп, а замкнул тройку лидеров Джастин Бибер.

Далее идут Барак Обама, Криштиану Роналду, Найл Хоран, Бруно Марс, Амитабх Баччан, Дэвид Гетта и Алла Ракха Рахман.

Лидеры выбирались не по количеству подписчиков, а по реакции пользователей соцсети на их посты.